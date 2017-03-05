WBC》柳承安：A組三強一弱 荷、以、韓恐會互咬

中華隊被警察廳總教練柳承安評估是A組最弱。(中時資料照 林勝發 攝)

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經典賽中華隊連兩場官辦熱身賽對上警察廳，僅拿下1和1敗，警察廳總教練柳承安回應，台灣就三位投手需要注意，A組就是三強一弱。

柳承安在3日的比賽後，就曾表示台灣打擊狀況平平，守備也不好，僅須注意陳冠宇，今則回應，台灣就是三位投手需注意，雖然沒有表明是誰，無意外指的就是宋家豪、陳冠宇與郭俊麟；他也提到，不過台韓戰是在最後一天才打，台灣在前兩戰應該就會用掉這三個投手。

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柳承安也表示，這一組荷蘭、以色列與韓國可能會呈現互咬狀態，形成3強1弱的狀態，不過荷蘭很強，但也不一定會輸，而中華隊看似最弱，韓國隊也有可能意外輸球，這就是棒球，他也提到：「如果韓國隊像我們一樣攻下5分，要贏台灣不是難事」。

(中時電子報)