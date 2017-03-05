疑仇恨犯罪 美又傳錫克教徒遭槍擊

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美國媒體報導，當局正在調查1名錫克教男性在鄰近西雅圖自家遭槍擊案件，疑為仇恨犯罪，堪薩斯州（Kansas）僅數天前才剛有1名印度工程師遭槍殺。

法新社報導，這名39歲錫克教徒3日晚間在位於西雅圖南部、華盛頓州肯特（Kent）的自家車道上修車，1名戴著面罩的男子持槍靠近他。

「西雅圖時報」（Seattle Times）報導，這名遮住部分臉部的持槍歹徒上前與受害者交談，對他說：「滾回你自己的國家。」接著扣動扳機，往受害者手臂上開槍。

根據「西雅圖時報」，當局正就這次疑為仇恨犯罪的槍擊案展開調查，警方持續搜索犯案歹徒行蹤。報導並未提及受害者國籍。

鄰近西雅圖的錫克教社群領導人辛赫（Jasmit Singh）告訴西雅圖時報，受害者目前已出院。

他說：「他受到非常大的驚嚇，他跟他的家人都是。對於現在的狀況我們都有些不知所措，這讓我們更清楚知道，目前釀成的仇恨風氣並不特定針對任何人。」

這起事件發生前，堪薩斯州1間酒吧上月也發生槍擊案，32歲工程師古奇博特拉（Srinivas Kuchibhotla）身亡，美國舉國震驚。（譯者：中央社廖禹揚）1060305

(中央社)