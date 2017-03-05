陳師孟：若遇志同道合監委 會查扁案

監委被提名人陳師孟今天被問，未來是否會查前總統陳水扁案與前交通部長郭瑤琪案，他說，若監院有志同道合的其他監委，一起努力做還給台灣人民公道的事，「那當然我們會做」。

陳師孟日前指「威權時代有那麼多冤案還沒有平反，不當黨產歸零為何到現在處處受阻？元凶就是至今還盤據在司法體系，當初受黨國遺緒毒化的不肖司法官員」。不過，司法院透過新聞稿反駁陳師孟。

陳師孟今天出席綠色逗陣座談會，他接受媒體訪問指出，「司法院的回應是可以想像得到的啦」，但他覺得司法院所講的都是理論上，卻完全沒有碰觸到實際上的問題，「這麼多的、坊間這麼多對於一些個案的質疑，他們沒有對任何一個個案做出一點回應，這是很奇怪的」。

他認為，司法院的說法毫無說服力，因為一些個案的問題，包括不傳證人、包括換法官等等程序不正義的事情，「我們並不是沒有任何依據就亂講一通，我們都是根據個案提出這些質疑，但是你（司法院）對這些質疑，絲毫不理睬，丟到一邊」。

另外，媒體也詢及，前交通部長郭瑤琪案與扁案，如果陳師孟進入監院，會針對這兩個案子調查嗎？

陳師孟說，目前為止只是總統府的提名確定，還要經過立法院審查、投票同意，才能真正進到監察院，所以現在講這些，其實言之過早。

不過，他說，假設他真的進到監察院，假設在監察院裡面也有志同道合的其他監委，「大家一起努力做一些我們心目當中認為應該還給台灣人民公道的一些事情的話，那當然我們會做」。

陳師孟認為，「因為我們進去的目的，就是要對司法過去長期操控在政治或政黨手中的這樣讓人很遺憾的情況，我們希望做出一點更改，不然的話，我七老八十還跑去做這種事情（監委），所為而來」。1060305

(中央社)