原民青年動員 凱道舞圈表訴求

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超過百名原民青年今天在凱道聚集，透過舞圈方式表達不滿原民會日前公佈的劃設辦法以及對於原民長輩巴奈、那布以及馬躍比吼的支持。

原民會日前公告傳統領域劃設辦法，由於劃設辦法排除私有地引起原民不滿，包含前原民台台長馬躍比吼、歌手巴奈以及那布都露宿凱道，要求政府收回。

露宿街頭第11天，原民青年為了表達對長輩的支持，在網路上號召，包含北部、中部、東部等地區超過百位的原住民青年都紛紛響應活動，下午在凱道聚集、舞圈，盼能得到政府正面回應。

台大社工系三年級鄒族學生Mo'o 表示，傳統領域將私有地排除，會讓傳統領域不完整，若遇到開發案，原住民也沒有權利可以表達意見，此外，看到長輩們為了劃設辦法那麼努力，舞圈也是為了表達對他們的支持。

活動一開始由長輩祈福，原民青年隨後將巴奈等人圍起舞圈，最後全部面對總統府，大聲呼喊，盼能得到政府正面回應。1060305

(中央社)