香港航空扭蛋路跑 5000人爽抽機票

2017香港航空扭蛋路跑，高雄場近5千人起跑瘋「幸運扭蛋」。（柯宗緯翻攝）

扭蛋路跑以歡樂趣味為目標，沒有計時與排名，現場只有歡樂笑聲。（柯宗緯翻攝）

2017香港航空扭蛋路跑，總價值21萬現金扭蛋，跑者破表驚喜扭到手軟。（柯宗緯翻攝）

2017年香港航空扭蛋路跑今（5）日高雄世運主場館外廣場揭開序幕，現場近5千位民眾共襄盛舉，許多父母帶著一家大小，甚至推著嬰兒車帶小小孩參加，不只體驗跑步與扭蛋樂趣，也增加親子親密互動，現場更有大學生揪團參與，誓言扭出機票扭蛋！

上午七時，高雄世運主場館外廣場就聚集近5千位民眾等待活動開始，不同於其他路跑活動，民眾所討論的並不是名次和賽跑時間，而是討論扭蛋內容物，和朋友揪團一起參加的女大生興奮的表示，希望可以扭到美國動漫相關系列扭蛋，像是玩具總動員、動物方程式公仔及台北經香港飛往大阪/東京的機票！

獨家冠名贊助的香港航空台灣分公司銷售部總經理李海青表示：「香港航空一直致力於為旅客帶來更貼心的飛行體驗，助他們實現更精彩的旅程；也因此我們希望透過贊助現在流行的路跑活動，為社會注入活潑的新氣象，在路跑的過程中，不僅放鬆身心為身體帶來健康、欣賞沿路每一站的風景開闊眼界，我們也期待透過該活動讓香港航空每一位乘客在2017年都能『飛悅精彩』！」

而主辦單位格治傳播集團執行長陳澤龍也表示：「今年是第三年到高雄舉辦香港航空扭蛋路跑，創辦這個路跑的初衷，主要是觀察到現在很多孩子每天手機、iPad等3C產品不離身；期望透過趣味性質的路跑活動，鼓勵親子們一同走出戶外，豐富孩子生活體驗，一同創造難忘的回憶。」

扭蛋路跑以歡樂趣味為目標，沒有計時與排名，適合0至99歲的人一同參加，剛出生寶寶的可以乘坐嬰兒車參加，小孩大人用跑的、走的方式完成賽程都可以，就是希望帶給參與者最值得紀念的回憶，沒有任何賽跑壓力的現場，充滿了歡樂與笑聲。

主辦單位今年特地找來多種超人氣系列扭蛋，分布於三站扭蛋區，讓大家每一站都可以扭出驚奇！ 參賽者可憑參賽號碼布在各區樂轉扭蛋一次，不只要讓大小朋友扭出超可愛的公仔扭蛋，每場更特地在路跑三處扭蛋區藏有「幸運扭蛋」，祭出高達21萬的現金獎（分別為NT$200元、NT$500元、NT$1,000元的現金扭蛋，共456份的現金獎）及15張機票(分別為8張台北-香港-東京來回機票和7張台北-香港-大阪來回機票)，就是要大家扭到手軟。

活動現場三處扭蛋區不斷傳來參賽者中獎的尖叫聲，扭出機票扭蛋的民眾開心直呼可以先從台北飛去香港痛快血拚，再飛去日本東京或大阪賞櫻花，一張機票可以玩瘋兩個國家實在是太享受了；而扭出現金扭蛋的民眾，有人賽程結束後要帶全家人去吃大餐，也有人說要拿去添購春裝，許多民眾直呼比刮刮樂的中獎率還要高！

今年香港航空扭蛋路跑共計五場賽事，分別在高雄、新竹、台北、台中以及桃園舉行，首站高雄場賽事現場就有民眾開心表示要熱血跑遍五場賽事！

為了響應民眾的熱情與支持，今年特別推出揪團優惠價，10人以上團體報名，每位跑者即可享有揪團價750元（原價800元)，希望鼓勵更多家庭與民眾走出戶外，創造更美好的回憶！為考量每位參賽者的安全，只要進入賽道皆需完成報名。

更多賽事狀況，請密切留意扭蛋路跑粉絲團。

(中時)