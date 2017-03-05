學齒模、AED急救 小小醫師體驗營超有趣

牙醫師帶孩子們認識口腔。（徐養齡翻攝）

新竹市衛生局結合新竹市醫師公會、新竹市牙醫師公會及清華大學快樂兒童社，本周末一連兩天舉辦「2017醫牙假日營」，以生動活潑教學和體驗，傳遞孩子正確的醫學及健牙保健常識。

衛生局表示，醫牙假日營設計多項和醫療保健有關的互動遊戲，「小小牙醫初體驗」讓專業牙醫師教導小朋友如何進行口腔檢查，包括利用牙菌斑顯示劑塗抹，檢查蛀牙及牙菌斑，檢視平常有沒有落實正確刷牙，以及印製齒模體驗等，藉由角色扮演及實際操作，讓小朋友更加了解自己的牙齒。

孩童說，這次體驗過程也讓游同學學會AED急救技巧，第一次壓安妮練習救人，「練習好多次才學會」，讓他體會救護人員的辛苦。他立志以後要好好讀書，未來希望當個好醫師，幫助更多有需要的人。

(中時)