樹科大展演《麥可傑克森》17、18日大東藝術中心登場

樹科大展演《麥可傑克森》3／17.3／18大東藝術中心登場。（樹科大提供）

樹科大展演《麥可傑克森》3／17.3／18大東藝術中心登場。（樹科大提供）

高雄樹德科大春季展演《麥可傑克森-Is This It?》，3月17、18日將於「大東文化藝術中心」登場，邀請嘉義阮劇團長汪兆謙擔任導演，與樹科大學生們攜手合作，該劇大量運用台灣80年代素材，結合動作設計王維銘、戲劇顧問易曉玲與演員們共同集體創作，並以麥可的三張熱門專輯《Bad》、《Thriller》、《Dangerous》串聯整齣戲，幕前幕後共計150多名師生攜手策畫演出，邀請民眾走進大東，一起搖滾活力光彩的台灣80年代。

燈光設計莊知恆所掌握不受時代束縛，帶給人情境氛圍的視覺享受，也將會是本次製作的另一大亮點；而音樂統籌也將由資深的外籍老師李凱文與學生一起創作搖滾。此戲將運用演唱會的燈光規格，搭配麥可傑克森120~260BPM(BPM=每分鐘節拍數)的音樂，光是畫面就足以振奮人心；多彩繽紛的燈光效果隨著節奏瀰漫整個舞台、圍繞在演員身上，觀眾化身為粉絲般投入，在關鍵性的拍子上做舞蹈動作，讓心跳跟著節奏舞動。

每年的春季公演皆由樹科大老師帶領學生並且實際操作，不僅能在「音樂、舞蹈、戲劇、幕後與藝管」中大展身手，更能透過每次主題的探索讓學生有不同知識的增長。本次製作擁有強大的設計群，在服裝設計特別邀請到了業界豐富經歷的謝宜彣設計師，其設計理念將以妝扮遊戲做為構想，在戲中以大量的服裝去進行角色身分的轉換，顏色上會以螢光色系來和燈光做完美的搭配，將帶給觀眾耳目一新的Disco世界。

而這次的舞台視覺則出自鄭烜勛老師之手，台味十足的魔幻霓虹舞台，映出台灣八0年代本土化的意識，加上政治批判的小劇場，以及外來文化的薰陶，有日本、香港、美國不等的繁華國家，象徵著戲中樸實、正要起步，邁向未來的喧囂年代。

影像及平面設計則由黃棨楠老師操刀，大量地使用八0年代復刻經典、事件拼貼、綜藝秀場與經典配色的味道，穿插社會事件在設計當中，運用綜藝視覺包裝；海報設計以秀場為主題，凸顯出這次製作的華麗感、以八0年代流行色彩(紅、白、藍)加上螢光繽紛手繪風格、油畫等，類真實化帶到海報裡，勾起大家的回憶。

(中時)