大S心臟舊疾昏倒送醫 汪小菲嚇哭

藝人大S今天以短髮亮麗現身，談起日前昏倒送醫，坦言是心臟二尖瓣脫垂老毛病，老公汪小菲嚇很大一跳，連忙叫救護車，她醒來看到老公眼眶含淚，在病床旁緊握她的手。

大S（徐熙媛）下午在台北出席保養品代言活動，身穿露肩上衣搭配裙子，氣色看起來很好，大S直喊現在完全沒事了，已去醫院檢查、吃藥，真的很對不起讓大家擔心。

談起昏倒原因，大S說，就是心臟二尖瓣脫垂老毛病，加上節食想趕快復出，剛好前陣子保母放假，自己顧兩個孩子，一直鬧不肯睡，她睡眠不足，沒吃什麼東西，天冷也穿得不夠暖，最後又冷又餓又累就昏倒了。

她表示，當時一陣暈眩，意識模糊時聽到老公以瓊瑤劇馬景濤式口吻大喊「老婆妳怎麼了」，且不停搖晃她，她回「我要吐了」才沒再晃，聽到老公打給S媽，之後她就沒意識。

大S說，醒來是躺在醫院病床，看到老公眼眶含淚、緊握她的手，要她先別講話，執意留院檢查；還好老公在家救她一命，如果不在，她可能就慘了，現在每天都叮嚀她要喝魚湯及滴雞精，也不准她再節食。

想生第三胎嗎？大S直呼「我不可能再生第三胎」，第二胎已是老天給的意外驚喜，現在更不可能再生。

談起工作計畫，大S說，原已在看劇本，想趕快復出拍戲，但現在不敢這麼快開始，萬一拍戲途中又病倒，就會拖延劇組。先把身體養好，確定沒問題後才會接戲，目前以代言、拍雜誌這類工作為主，之後希望拍電影，劇本愈離奇愈想演。1060305

(中央社)