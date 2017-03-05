大馬逐北韓大使 警告平壤勿操縱命案

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馬來西亞外交部宣布驅逐北韓大使姜哲出境，馬來西亞副首相阿末扎希指出，這項動作是向北韓發送不要操縱大馬調查吉隆坡第2國際機場金正男命案的明確訊息。

大馬外交部昨晚宣布，姜哲（Kang Chol，譯音）為不受歡迎人物，限令要在48小時內離境。

大馬媒體「中國報」引述阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）報導，把姜哲列為「不受歡迎人物」並驅逐出境作法，是內閣的決定，是為了維護國家完整。

阿末扎希說，大馬當局自始至終均全力調查金正男命案。

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日遇刺身亡，大馬警方積極偵辦此案並持續追緝其他在逃嫌疑人。不過，姜哲曾發表諸多批評言論，不信任警方調查。

外交部昨天發布聲明，要將姜哲驅逐出境，讓大馬、北韓的外交緊張情勢增溫。有超過60名大馬、國際媒體漏夜駐守北韓大使館外，也有媒體駐守機場，不過，迄今未拍到姜哲離開使館或抵達機場畫面。1060305

(中央社)