婦控馬偕給夫病歷 院長：方便成欺騙

日前一名婦人控訴馬偕醫院，未經同意就把病歷提供給正在打離婚訴訟的丈夫。馬偕醫院總院院長施壽全今感嘆，讓家屬方便、省手續，背後竟是欺騙，讓信任喪失、所有人都受傷。

馬偕醫院總院長施壽全今天在臉書上貼文，以「欺騙」二字為標題訴說心情。

施壽全說，人心險惡，欺騙無所不在，詐騙電話或訊息時時都有，情境與來龍去脈，講得幾可亂真，讓人無從懷疑，難怪高級知識分子也會中計。

他舉例，手頭拮据或欲求不足想求援，除了親朋好友，誰肯借錢給你？然而若是有借無還，熟人就成了受騙者。

施壽全說，像是女兒幫父親來開診斷書、弟弟為哥哥看檢驗結果，很多人認為只是方便一下、省點手續，背後卻可能是女兒正在和兒子爭父親遺產，甚至兄弟正在為土地糾紛鬧得不可開交。

他感嘆，受騙後也許可以設法求償，但必須先付出極為慘痛的代價，而付出慘痛代價的不只是當事人，而是所有的人都受傷，導致人與人之間信任喪失，整天疑神疑鬼，惶惶不可終日。

馬偕醫院董事長劉伯恩也在貼文下方留言，認為醫療機構有時為了體恤、方便病患及家屬的需求，竟得冒著被騙及被告的風險，情何以堪，期待有更週全及妥適的法規給予保護。1060305

(中央社)