通識課掀波教授告學生 成大社團聲援籲撤告

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成大TO．拉酷社、學生會、零貳社聲援遭提告的學生。(曹婷婷攝)

成功大學去年開設「存在、愛戀、也瘋狂」通識課，會計系女學生「白黴菌」認為老師兩性刻板印象發言讓人不舒服，臉書寫下心得，引起熱議，有人留言「斷老師雙腿」，2位教授日前對白同學提告，成大TO．拉酷社等多個社團今天出面聲援，籲請2位教授撤告。

去年首度開設的這門通識課，課程大綱為探討個人存在意義及親密關係，在白黴菌提出相關證據呈交學校性平會後，性平會裁定教授上課內容違反性別平等教育法，但對教授個人未處分，教授對決議不服氣，申覆也被駁回。新學期，這門課未再開課，但後續風波未歇。

成大TO．拉酷社、成大學生會、零貳社成員今天站出來聲援，「我們感謝白同學勇敢站出來指出這堂通識課內容偏差」，眾人也譴責教授不尊重性別平等教育法、不願認錯，希望教授主動撤回告訴，也相信法律會還給白同學公道。

TO．拉酷社社長林翰毅說，這門通識課引發爭議後，社員也去旁聽，發現教授不僅存在性別刻板印象，還引述錯誤資料，講述雙性戀或同性戀等特定性別族群，更帶有歧視言論，學生提出異見，則被老師視為「個案」。

成大學生會認為，教授與學生爭議本就存在權力不對等，在學校性平會認定白同學申訴成立前提下，希望校方遵守承諾，提供白同學法律諮詢與辯護律師，保障學生權益。

(中時)