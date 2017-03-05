白沙屯媽祖進香 醫療團「神雕俠侶」連4年隨行

童敏哲醫療長（右一）帶醫護持香迎接媽祖！（陳世宗翻攝）

「神雕俠侶」-中級救護員白圓宏與護理師馮玉如。（陳世宗翻攝）

童醫院的醫療團隊，全程照護守護每位媽祖信徒一路平安！（陳世宗翻攝）

「農曆3月迎媽祖、童醫院醫者父母心！」每年農曆3月至4月都是媽祖進香熱鬧的時節！通宵鎮白沙屯拱天宮媽祖從2/26啟程至3/9回鑾，全程為12天11夜是近年來天數最長的1次！吸引全國媽祖的信徒數以萬計，隨著白沙屯媽的腳步，展開1年1度的宗教盛事！

因應白沙屯媽「全程徒步進香」！童綜合醫院第4度支援整個行程的醫療照護，除了1輛救護車跟隨外，還有7名護理人員、4名中級救護員與3名初級救護員輪班24小時隨時待命；吳肇鑫主任帶領童綜合醫院急診室團隊進行後援，協助活動期間發生的任何突發狀況，全程提供專業的醫療照護。

最特別是已連續4年都隨行的「神雕俠侶」-中級救護員白圓宏與護理師馮玉如，結婚12年育有2子的他們都已經在童綜合醫院服務15年左右，夫妻倆一起出任務，相互配合默契十足，為了醫療服務盡心盡力，讓香丁腳們都稱讚不已，夫妻的恩愛也羨煞旁人。

台中大甲在地企業－永信藥品有感於媽祖慈愛之心與信眾的熱情，進香活動期間提供1350份B群營養補充品及2000包防曬乳，置放於童綜合醫院隨行救護車上；免費提供給有需要的民眾使用，讓信眾能隨時補充體力並避免被曬傷。

白沙屯媽祖日前南下行經童綜合醫院沙鹿院區，院區設置案桌恭迎，由醫療長童敏哲醫師率醫護持香虔誠參拜，媽祖鑾駕也繞進入沙鹿院區中山路大門廣場來保佑所有患者與人員的健康平安。

媽祖進香連日來，每日都會有超過100名因為痠痛或起水泡尋求醫療協助的香丁腳，偶有出現跌倒、身體不適等就近送醫院的香客；童綜合醫院醫療救護團隊提供無時無刻的照護，若有香客在進香途中出現身體不適情形，可隨時撥打童綜合醫院救護車服務專線0965-706533。

(中時)