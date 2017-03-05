三義慢食節 茶油飯分享在地美食

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三義慢食節今天在西湖渡假村登場，現場準備有可供900人食用的茶油飯，上有國際慢城組織的蝸牛徽章。(江詩筑攝)

苗栗三義、南庄雙雙獲得國際慢城認證，為推廣食當季、食在地，苗栗縣府委託育達科技大學在三義西湖渡假村舉辦「慢食節，來三義找茶」活動，縣長徐耀昌現身代言，為三義茶葉、茶花、茶油等進行宣傳。

現場也準備一只直徑160公分、深60公分的特製檜木桶盛裝三義出產茶油、稻米等食材，由西湖渡假村主廚運用巧思，結合苗栗在地農特產南瓜、地瓜、芋頭，擺出慢城蝸牛的徽章。

徐耀昌也邀請立委陳超明、縣議員韓茂賢、三義鄉長徐文達、三義鄉農會總幹事曾坤榮、西湖渡假村董事長鄭順福等一同攪拌木桶內的茶油飯，茶油香氣隨著米飯熱氣散溢，預計可供900人分享。

(中時)