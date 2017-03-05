浪浪依脾氣造冊 慈濟大學採TNVR管理
花蓮慈濟科技大學校園內有15隻流浪狗，學校採取TNVR管理，每隻「浪浪」都有名字，且依脾氣造冊，提供師生認養。
慈濟科技大學表示，學校內有15隻校園流浪狗，每隻校園流浪狗都掛上頸圈及狂犬病證明牌，已證明有絕育及施打過疫苗，不但為每一隻流浪狗取綽號或暱稱，也會依據狗狗的特徵、脾氣逐一建檔造冊。
同時，學校總務處也會發佈校內電子郵件，詢問是否有教職同仁願意領養。
學校表示，2012年9月起採取校園流浪狗TNVR管理，也就是Trap（捕捉）、Neuter（絕育）、Vaccine（疫苗）、Return（放回）的英文縮寫。
首先，設法捕捉流浪動物，然後將其絕育，並施打狂犬病疫苗，接著將適合留在校園的貓狗放回原地生存，不適合留在校園的貓狗（具攻擊性）驅離校園。1060305
(中央社)
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