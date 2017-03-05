柯文哲：爭取2020世界蘭展在台北
台北市長柯文哲今天下午走訪台灣國際蘭展，他說，沒想到蘭花有如此多樣性，台北市也將努力爭取2020年的世界蘭展。
柯文哲下午走訪台南市後壁區的台灣國際蘭展，他的出現，讓現場賞蘭民眾大為驚喜，紛紛拿手機、相機拍照；柯文哲在「鬥豔館」牆面簽名，柯文哲太太陳佩琪則說，這麼多人參觀，可見蘭展很成功。
蘭展逛了一圈，柯文哲說，他從沒想到蘭花有如此多樣性。蘭花每年有百億元產值，是台灣很重要的農業經濟，台北市也將努力爭取2020世界蘭展，行銷蘭花。
承辦蘭展單位統計，今年台灣國際蘭展第一個週休假日入園人數，已打破歷年紀錄；昨天開園就吸引2萬6000多人，較去年成長12%。1060305
(中央社)
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