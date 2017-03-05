3月婦女節 遊樂區寵愛女人只要30元
3月8日婦女節將屆，古坑遊樂區業者推出寵愛特惠價，3月每週六日「女生只要30元」。
古坑劍湖山世界主題樂園今天指出，慶祝3月「Lady’s Month」，特別推出「寵愛女人」專案，3月週六日「女生只要新台幣30元」（需搭配1人購買799元門票），入園體驗震撼遊具、觀賞魔幻滑冰秀、品嚐輕食下午茶及點心。
春暖花開好時節，劍湖山世界並推出獨特的神氣博物館，帶引民眾認識媽祖、財神、華陀、文昌、月老的神明文化和起源故事，還可以帶著心愛另一半，與月下老人來張親密合照。
劍湖山世界現在正夯的海路雙VR，侏儸紀尬大白鯊、180度鐘擺式VR設施和恐龍飛車，遊客帶上VR眼鏡進入虛擬實境的探險世界，探索神秘海洋或穿越侏儸紀世界，只有親身體驗才知其中刺激與樂趣。1060305
(中央社)
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