桃園市羅馬公路山林火警 出動直升機滅火

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

桃園市復興區羅馬公路5日發生山林火警。(賴佑維翻攝)

桃園市復興區羅馬公路5日發生山林火警。(賴佑維翻攝)

桃園市復興區羅馬公路59K附近5日下午發生山林火警，燃燒面積約1公頃，因消防車水線無法佈達，消防人員持火把徒步進入搶救，因搶救困難申請空勤總隊支援。直升機傍晚5時從松山機場起飛，希望盡速控制火勢。

桃園市消防局表示，目前無人員傷亡，派出20名消防人員、10輛消防車前往。

(中時)