統一港都盃完封斗山熊 廖文揚中繼5局無失分

廖文揚中繼5局無失分，為熱身賽代表作。(圖：統一獅球團提供)

統一獅5日在港都盃中韓職棒交流賽對斗山熊進行最後1場比賽，廖文揚中繼5局只被擊出3支安打，送出4次三振，無失分，終場以11比0贏得完封勝。

獅隊此役推出洋投布魯斯先發，主投2局被擊出2支安零星安打，無失分退場，接著廖文揚再有5局優質表現，帶領球隊贏得漂亮一役。

廖文揚賽後表示，今年春訓主要強化自己下盤穩定性及減少投球過程晃動性，讓自己在投球出手點更穩定，自然而然就能改善自己控球不穩狀況。此外，今天擔任中繼角色也讓自己學習調面對5局中場休息，狀況如何維持，今天調整還不錯，才能在用球數精簡下，延長自己的投球局數。

獅隊此役14支安打連貫，攻下11分，其中高國慶、劉芙豪、鄧志偉、薛惟中、方昶詠都擊出2支安打，方昶詠更轟出1發2分全壘打。

獅隊港都盃中韓交流熱身賽戰績5勝1敗，下週起與中華成棒培訓隊、中信兄弟進行交流賽。

(中時電子報)