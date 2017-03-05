全國繪畫比賽評審會議 台灣工藝中心登場

參與藝術傳承‧全國繪畫比賽評審會議的所有教授級評審委員，專注評選優秀作品情形。（楊樹煌攝）

藝術傳承‧全國繪畫比賽評審會議，今(5)日在國立台灣工藝文化園區國際交誼廳舉行，評審陣容堅強，皆是著名專家學者及藝術家；齊聚為全國會畫競賽作品展開嚴格評選；會中與會者都期許，透過藝術傳承活動，能讓藝術的傳承，代代薪傳，傳承藝術的希望與真善美！

此次參與全國繪畫評審會議有薪傳獎得主、國際水墨大師李登勝擔任評審主席；評審委員為亞洲大學時尚設計系主任林青玫教授、高敏智教授、吳可文教授、大葉大學造形藝術系教授曾賢熙博士、嶺東科大視覺傳達設計系黃庭超教授、台中科大商品設計系教授侯純純、國防大學應用藝術學系教授張旭光博士、玄奘大學藝術創藝系王智斌教授、台灣應用藝術協會理事長江大瑜等。

評審主席國際水墨大師李登勝表示，美術教育最重要的是珍護兒童的天性與童真，並激發新奇想象力、大膽創造力，享受與體會自由創造的快感，祈願在孩子們心目中長久地保有那份純真、自由自在的快樂。讓藝術不用透過言語的表達，就能反映出想法、情感及人文的時空背景！

(中時)