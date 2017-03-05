外交部證實 台人涉販毒遭印尼警方擊斃

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印尼當地媒體報導，印尼警方3月1日在雅加達逮捕涉嫌販運毒品的台人42歲劉姓男子與35歲高姓男子，高男又因拒捕，遭印尼警開槍擊斃。外交部今天證實高以遭擊斃，劉男則被印尼警方逮捕，目前正在等待印尼當地司法審判。

外交部指出，印尼檢調單位已向我方表示，依照偵查不公開的原則，仍須尊重印尼刑事調查之偵辦程序；等到調查工作告一段落，印尼政府將循正式管道將偵察結果函知我國駐印尼代表處。外交部及駐處將續關注與掌握涉案國人之動態及本案相關後續發展。

外交部再度呼籲國人，切勿抱持僥倖心態赴海外從事包括運毒在內之不法行為，以免自毀前程。

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(中時)