五條通緝在身 通緝犯在電玩店嗆聲被逮

台北市52歲江姓男子身上揹有搶奪、竊盜、槍砲等5條通緝罪嫌，日前因跑路到苗栗躲藏，不過不思反省，在竹南一間電子遊藝場與人嗆聲遭檢舉，竹南警方4日凌晨獲報後循線前往逮人，江男持槍頑抗，被竹南勇警合力逮捕，訊後依法歸案送辦。

(中時)