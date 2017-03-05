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高巿警舉辦「獅出有愛、無毒有我」公益健走。(警方提供)

高巿警舉辦「獅出有愛、無毒有我」公益健走。(警方提供)

高巿警舉辦「獅出有愛、無毒有我」公益健走。(警方提供)

高巿警舉辦「獅出有愛、無毒有我」公益健走。(警方提供)

高市府警察局與國際獅子會300E2區仁愛獅子會5日9時至下午2時在高雄地檢署前共同舉辦「獅出有愛、無毒有我」公益健走。

現場邀請中國信託反毒教育基金會、財團法人山達基教會高雄機構、社團法人台灣無毒世界協會等團體參與宣導。

警察局觀光騎警隊、警用大型重機車、保大特勤中隊攀降及戰技表演，還有保三總隊緝毒犬、建山國小森巴鼓隊及各級學校表演團體也參與展演，更生保護會高雄、台南分會則擺設15個美食攤位的園遊會讓民眾大塊朵頤。

(中時)