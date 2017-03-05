愛女扯詐騙案 江母血壓飆高送急診落淚致歉

19歲哈韓江姓女子疑牽扯上電信詐騙案遭韓國警方逮捕，江家父母紛紛表示，至今未接獲官方通知，勞心勞神的江媽媽從媒體獲悉後血壓飆高送急診，對案情「明朗後再談」，希望愛女能引渡回來，在台灣接受司法審判。

江媽媽說，聽到女兒在韓國涉案整個人都慌了，加上近半個月來到處尋求協助，身體吃不消，昨血壓飆高幾乎喘不過氣，已到醫院檢查，她也對勞師動眾、造成政府和社會大眾困擾感到非常抱歉，從沒想過單純失聯竟會演變成這樣的情況，但還是懇求外交單位協助，助女兒返台，別讓年輕不懂事的她孤單在國外受苦。

(中時)