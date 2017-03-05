愛女涉在韓電信詐騙 江父嘆未全力阻止出國

19歲哈韓江姓女子疑牽扯上電信詐騙案遭韓國警方逮捕，江家父母紛紛表示，至今未接獲官方通知，江爸爸嘆未全力力阻女兒出國，但「做錯事還是要面對」，希望愛女能引渡回來，在台灣接受司法審判。

江父表示，女兒去年底才剛滿18歲，情人節出發前2天才告知，也不清楚是誰幫她辦護照，他覺得很臨時曾阻止，還把護照拿走，但仍禁不起首次出國的女兒哀求，放手讓她赴韓，如今後悔沒全力阻止。

江父說，女兒去年中休學後在中壢一間宅急便工作，生活都很正常，就是平時有些貪玩、交友廣闊，每天手機握緊緊，擔心她是因為年輕不懂事受騙上當，強調事前真的都不知情，但事情發生了也只能面對，坦言想去韓國看女兒，但沒有時間跟金錢去探視，只想跟女兒說，做錯事就要勇敢面對應有的懲罰，為人父母仍希望能引渡回台受審、服刑，才能就近關心。

(中時)