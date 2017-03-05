苗警識破調虎離山計 口袋戰術查抄上百輛轎車

上百輛轎車在台72線車聚，苗栗警方重兵布崗一一攔查，讓飆仔也傻眼。(江詩筑翻攝)

苗栗台3線、台72線每逢假日常有車聚舉辦，苗栗警分局4日深夜接獲匿名檢舉稱苗栗縣錫隘隧道將有車聚飆車，苗栗、大湖分局在沿線加強攔查，凌晨1時許發現6輛疑似改裝機車，並告發17歲賴姓少年無照駕駛，但警方認為此檢舉恐是調虎離山，隨即撤崗待命，將重兵布置在台72線，果然一舉查獲120輛轎車，讓飆仔也傻眼。

警方眼見錫隘僅有6台機車橫行，認為應是調虎離山策略，加上竹南、大湖分局就接連通報上百輛轎車一路從中山高速公路苗栗交流道、台72線，擬到台3線車聚，因此在台72線客屬大橋路口部下重兵，凌晨2點10分發現上百輛車隊行經，逐一查抄人、車，並將疑似改裝車輛部位拍照至凌晨3點半結束，警方的口袋戰術奏效。

(中時)