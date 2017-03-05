謝亞軒腳傷沒影響 能仁團隊戰力保季軍
能仁今天與高苑爭HBL男子組季軍，陣中主力謝亞軒卻受腳傷困擾，所幸隊友挺身而出，為能仁保住季軍，能仁教練林正明表示，這是團隊戰力的展現。
105學年度高中籃球聯賽（HBL）季軍戰、冠軍戰今天在台北小巨蛋進行，男子組季軍戰由能仁家商出戰高苑工商。
能仁上半場兩分球命中率達6成5，高苑則僅有3成7，加上能仁在籃板數上也以24比14優於高苑，讓能仁一路領先，上半場以43比37領先高苑。
易籃後，高苑曾在第3節幾度把落後追到剩下2分的差距，可惜緊接著都出現失誤，未能一口氣把比數超前，最終能仁以69比61擊敗高苑，拿下今年男子組季軍。
能仁教練林正明表示，謝亞軒腳不舒服，還好歐獅主等人替補上場後，得分上能夠銜接上來，這也看得出團隊的戰力。
謝亞軒說，昨天比賽後雙腳都不舒服，今天不太能施力，速度上無法發揮，投籃也受到影響，他很怕自己變成拖油瓶，還好隊友都很給力。
蘇志誠則說，大家知道謝亞軒腳的問題，今天也都試圖幫謝亞軒分攤，雖然季軍的結果不夠完美，但大家能一起打到現在，還是很令人開心。1060305
(中央社)
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