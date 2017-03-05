不只租屋……房東還兼賣毒給房客

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警方共查獲改造槍枝1枝、子彈2顆、K他命8.8公克、販賣毒品帳冊2本和毒品交易記錄1紙。（陳心瑜翻攝）

警方共查獲改造槍枝1枝、子彈2顆、K他命8.8公克、販賣毒品帳冊2本和毒品交易記錄1紙。（陳心瑜翻攝）

新北市31歲葉姓男子等7人涉嫌販毒、持有改造槍枝，5日遭警方上門至三重區六張街住處查獲。新莊警方局共查獲改造槍枝1枝、子彈2顆、K他命8.8公克、販賣毒品帳冊2本和毒品交易記錄1紙，全案將依槍砲彈藥管制條例移送法辦。

警方調查，葉嫌住在三重區六張街某公寓4樓，並將5樓出租給張男等三人，雙方不只是房東、房客關係，葉嫌還販售毒品。

警方並在5樓處查扣安非他命吸食器1組、摻有K他命盤3個、k卡2張等證物，全案依法偵辦。

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(中時)