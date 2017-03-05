你可能想嫁給我丈夫…癌末女作家真情告白

真愛是什麼？一位美國癌末作家為此寫下感動人心的文字！艾米·克勞斯·羅森塔爾在媒體撰文，親自為結縭近30年的夫婿傑森寫下資料，代尋第二春。這種事很少見，女作家說，希望對的人看到這篇文章，並開始另一個愛情故事。

艾米·克勞斯·羅森塔爾是紐約時報暢銷書排行榜作者，以創作兒童書籍著稱，也出版過關於自身家族和人生的回憶錄。她在2015年時發現罹患卵巢癌晚期，將不久於人世。51歲的她今年情人節前夕寫了《你可能想嫁給我丈夫》一篇文章，為52歲丈夫傑森寫個人介紹以尋找第二春，引起外界的關注。

根據BBC報導，羅森塔爾在《紐約時報》寫道，「我從來沒用過Tinder、Bumble或eHarmoney約會網站，但我會基於與傑森共同生活9490天的經驗，在這裡為他建立一份個人資料」。

羅森塔爾與律師丈夫傑森一起生活26年，孩子們都已成年。她在文末說，「我在情人節寫結語，我希望得到的最真實、非花瓶型的禮物就是對的人看到這篇，找到傑森，並開始另一個愛情故事」。

為給二人有個全新的開始，羅森塔爾在文末刻意留下空白，她在最後署名：「我全部的愛，艾米」。

(中時電子報)