蔡佩穎女日巡開幕戰T22 劉依貞T27
2017日本女子職業高球巡迴賽(JLPGA)開幕戰大金蘭花高球賽，5日結束4回合比桿，3位晉級決賽台灣女將以連續兩年獲得參賽卡的蔡佩穎成績最佳，她決賽輪打出74桿，以總桿291桿(+3)獲得並列第22。
去年底通過資格賽取得今年參賽卡的劉依貞，決賽輪恢復水準打出72桿，以293桿獲得並列第27；姚宣榆因失常打出76桿，以295桿並列第38作收。
韓國女將安宣柱，雖最後1洞吞下柏忌，仍有驚無險以1桿之差擊敗日本選手川岸史果，勇奪本季首場比賽勝利。
(中時電子報)
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