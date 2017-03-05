「部落土地自己畫！」原青傳統歌舞表達訴求

近200名原青以傳統歌舞表達訴求。（陳宜加攝）

近200名原青齊聚凱道表達訴求。（陳宜加攝）

原民會日前公告傳統領域劃設辦法，但因排除私有土地，引發原民團體強烈反彈，夜宿凱道至今超過10天，訴求「部落土地、部落來劃」，以維護原民傳統領域完整，今天下午更集結近200名全台各部落青年，以傳統歌舞表達訴求。

原民會日前公告傳統領域劃設辦法排除私有地，原民團體控訴喪失土地正義，228前夕由台東阿美族都蘭部落搶先宣告傳統領域範圍，無論公、私有土地開發均須經部落同意；多個部落當天也串聯升起狼煙，訴求「部落土地自己畫」。

「沒有人是局外人！」原民團體並從上月23日起夜宿凱道，包括阿洛、巴奈、舒米恩等知名原民音樂人也現身聲援，至今超過10天，要求收回劃設辦法後重新檢討，納入私有地並尊重部落自主，今天集結超過百名來自全台原民青年，透過傳統「舞圈」捍衛傳統領域，重申排除私有地將造成傳統領域支離破碎，要讓政府知道有眾多族人關注這個議題。

今天現場有遠自台東、花蓮、屏東、台南、南投等地原民青年，下午3時起，將近200名原民青年圍成舞圈，並由曾於蔡英文總統就職典禮演唱的原住民歌手巴奈、前原民台長馬耀‧比吼與部落耆老為首坐在圈內祈福並接受致意，現場輪番呈現各原住民族傳統歌舞，持續載歌載舞1小時告一段落。

就讀台大的原青潘宗儒說，原民會公布的劃設辦法，讓原住民族傳統領域支離破碎，更恐無力阻止財團開發；原民團體夜宿凱道超過10天，政府卻無回應，因此年輕人決定挺身而出，表達不滿。原青代表Moó表示，若政府仍無善意回應，不排除發動更大規模行動，串聯全台各地部落抗爭。

(中時)