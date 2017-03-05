清泉崗涉毒案 427少將聯隊長自請處分

我要評比

外界影射空軍清泉崗基地拾獲毒品案係內鬥，遭影射的士官督導長黃彥淵今天嚴正否認；427少將聯隊長王德揚也說，已深自檢討、自請處分，全案並無隱瞞情事及延誤。

空軍司令部427聯隊下午在清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，聯隊長王德揚親上火線說明，另有政戰主任施勝德、營區的軍醫，黃彥淵與當天巡查一起發現毒品的紀姓女兵等5人出席記者會。

外界懷疑整起事件起因為內鬥，遭影射拾獲棄置毒品的聯隊士官督導長黃彥淵，今天在記者會上嚴正否認。面對媒體提問，黃彥淵鄭重聲明「影射完全為子虛烏有」，強調與聯隊長沒有不合，更沒有因為不合內鬥。

對於外界內鬥質疑，王德揚記者會上未進一步說明。他表示，事件引發國人關切、造成軍譽受損，身為基地指揮官，應負起全責，因此提出自我懲處建議，也希望案件儘早破案，嚴懲不法分子，還給清泉崗基地清白，全案已進入司法調查階段，關於偵辦部分，不便由軍方回答。

王德揚說，已向司令部自請處分；聯隊無隱瞞情事及延誤，他更率領各級主官驗尿，全力配合台中地檢署偵辦；基地在外差訓仍未實施尿液篩檢人員，最快本週完成驗尿。1060305

(中央社)