疑涉詐騙案 台女母盼速遣返調查

2名台灣女子赴韓國後失聯，傳出疑似涉及電信詐騙遭韓國警方逮捕，涉案的江芸儀母親今天表示，「內心很急、很糟」，希望能獲得外交單位協助，盼讓女兒遣返回台接受調查。

2名台灣女性日前傳出赴韓國後失聯，外交部查詢後表示，疑似涉及電信詐騙遭韓國警方逮捕，韓國警方正進行相關調查，未來可能將在韓國接受司法審判。

江芸儀的母親下午接受電話訪問時表示，自己心急如焚，原先怕愛女遭人挾持，沒想到竟然涉入詐騙案，在接獲外交部通知時，整個人很急、很慌，血壓飆高，也到診所看醫生。

她也對事件感到相當抱歉，原先以為失聯案件，沒想到讓警方、外交單位忙了一陣子，身為人母不希望女兒流落在外，希望能獲得外交部協助，讓女兒遣返回國，接受調查。

江母多次說到「非常抱歉」，也非常難過，「沒想到事情演變成這樣」。1060305

(中央社)