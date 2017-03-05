台東中小學運動會閉幕 3項破大會紀錄
台東縣106年中小學聯合運動會田徑項目今天下午圓滿閉幕，計有鐵餅、鉛球、鏈球等3項破大會，其中，東中陽伯恩雙破鐵餅及鉛球個人紀錄。台東體中則囊括國高中組男女田徑冠軍。
台東縣全縣中小學聯合運動會，經過連續2天激烈競賽，今天下午圓滿落幕，結果計有田徑方面3項破大會。
其中台東高中高二的陽伯恩1個人就打破個人去年所創2項大會紀錄，是場上風雲人物，也將是台東縣在今年全中運田徑金牌寄望。
田徑團體成績方面台東體中囊括了高中及國中組男女4項團體總錦標，來自南橫公路的霧鹿國小則奪下國小女子組冠軍。
打破大會紀錄分別為：高中男子組鐵餅台東高中陽伯恩，成績48公尺95，破大會去年個人所創47公尺03公尺紀錄；高中男子組鉛球台東高中陽伯恩，成績16公尺60，破大會去年個人所創16公尺09紀錄；國中女子組鏈球知本國中吳以平，成績19公尺70，破大會17公尺85紀錄。
各組團體田徑總錦標成績如下：
高男組---台東體中高中部、台東高中、公東高工、台東專校高中部。
高女組---台東體中高中部、台東專科高中部、台東女中、台東高中、台東高商。
國男組--台東體中國中部、知本國中、關山國中、寶桑國中、新港國中、長濱國中。國女組---台東體中國中部、寶桑國中及知本國中並列亞軍、關山國中、新港國中、東海國中。
國小男生組—新生國小、東大附小、豐榮國小、卑南國小、廣原國小、關山國小。國小女生組---霧鹿國小、豐榮國小、土坂國小、馬蘭國小、豐田國小、三民國小。
(中時)
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