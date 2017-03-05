嘉市博愛國小樂旗隊 奪全國音樂賽南區決賽特優冠軍

博愛國小樂旗隊旗開得勝。（博愛國小提供）

嘉義市博愛國小樂旗隊參加105學年度全國學生音樂南區決賽，榮獲國小團體組71人以上行進樂隊特優第1名，將力拚下周舉行的室內管樂團體比賽，期待再創佳績。

博愛國小表示，繼去年在嘉義市賽中榮獲室內及室外管樂演出特優雙料冠軍後，博愛國小的樂旗隊精益求精，在曲子的演奏技巧、隊形變化、旗隊舞蹈的動作等各方面更加精進，不斷反覆練習、修正，終於在4日於高雄舉辦的全國賽南區決賽中獲得特優冠軍。

校長張英裕表示，感謝樂隊及旗隊老師的用心指導，美術團隊及家長志工們辛苦的設計與製作演出道具，後援會全力支持以及家長們的陪伴及協助，期盼在下周的室內管樂團體比賽中再創佳績。

(中時)