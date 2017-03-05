陳葦綾正式遞補京奧舉重金牌

台灣再添一面奧運金牌，國際舉重總會已將台灣女將陳葦綾列為北京奧運女子48公斤級金牌，陳葦綾正式遞補成為奧運金牌得主。

陳葦綾在2008年北京奧運女子舉重48公斤級繳出抓舉84公斤、挺舉112公斤、總和196公斤的成績，當時獲得銅牌，但土耳其的銀牌得主，先是在去年因為藥檢未過遭到取消資格，陳葦綾先遞補銀牌。

隨後奪得金牌的大陸選手陳燮霞，也傳因藥檢未過，今天在國際舉重總會的官網上，陳葦綾已經正式遞補北京奧運金牌，成為台灣史上第5面奧運金牌。

2004年奧運女子跆拳道第一量級陳詩欣為台灣摘得史上奧運首金，接著男子跆拳道第一量級的朱木炎馬上再補一金；女子舉重好手許淑淨在倫敦與里約奧運成功衛冕53公斤級金牌，其中倫敦奧運金牌也是遞補獲得。1060305

(中央社)