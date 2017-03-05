427聯隊長自請處分 本周開評議會

空軍司令部政戰主任鄭榮豐今天表示，空軍427聯隊長王德揚自請處分，本周將召開評議會，依據王德揚應負責任，由評議委員做出裁決。

空軍司令部下午在空軍清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，空軍427聯隊長王德揚親上火線，發表3點聲明，並表示，已向空軍司令部自請處分。

記者會能否釋疑，鄭榮豐下午受訪表示，這也是目前困境，因為該案涉及敏感的刑事調查，依照規定不能逾越檢調範圍。不過，空軍在第一時間有說明處置過程，王德揚也自請處分。

鄭榮豐說，有關後續反毒作為，空軍會持續檢討，包括門禁檢查、法規修正等，相關調查報告也會儘快出爐。1060305

(中央社)