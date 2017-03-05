大陸電信詐騙猖獗 關停近70萬手機號
中國大陸網路電信詐騙猖獗，去年關停了近70萬個涉案手機號碼，大陸工業和信息化部今年還將加大防止來自境外等地區的詐騙訊息。
香港中通社報導，大陸工信部長苗圩今天在北京參加第12屆全國人民代表大會第5次會議時對媒體表示，在打擊網路電信詐騙方面，今年要進一步在各省市和國際出入口上，加強運用技術來防止來自其他地區的甚至境外的詐騙信息。
去年8月大陸一名考上大學的女學生徐玉玉被詐騙電話騙走學費人民幣9900元（約新台幣4萬4550元），不久便因憂傷、焦慮等導致休克及死亡，引起大陸輿論關注。
苗圩說，徐玉玉事件後工信部加大了對網路電信詐騙的打擊力度。現在平均一個月能搜索到1.73億條電信詐騙的消息，去年下架可便利電信詐騙的改號軟體1753個，涉案手機號碼已關停接近70萬個。1060305
(中央社)
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