陸公布今年軍費預算 首度破1兆人民幣
美聯社報導，中國大陸財政部今天表示，中國今年國防預算金額將首度超過1兆元人民幣，達到1兆440億元人民幣（1510億美元），比起去年增加7%，是本世紀年成長率最小的一次。
中國大陸12屆全國人民代表大會第5次會議今天開幕，但國防預算卻出乎意料沒有如往例般在開幕前公布，引起現場不少媒體揣測，成為本屆中國大陸「兩會」一開張的媒體話題。
財政部新聞官員告訴美聯社，國防預算的確實數字已經向近3000位人大代表公布，但他沒有說明為何相關數據未如往常列在政府的預算報告中。
全國人大發言人傅瑩昨天表示，2017年中國大陸國防預算較2016年成長7%左右，占國內生產毛額（GDP）的1.32%左右。
美國與其他國家經常要求中國，對雄心勃勃軍事現代化的目標能夠更為坦白。過去20年來，中國的軍費幾乎年年都有兩位數的成長。
觀察家表示，由於中國並未將諸如海外軍備採購等項目列入預算，實際軍費支出可能遠高於公布的金額。
中國的國防預算規模目前名列世界第二，僅次於美國，但只有美國軍費支出的約1/4。1060305
(中央社)
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