恐攻將滿周年 布魯塞爾在陰影中慢活

比利時恐攻即將屆滿1周年，又傳出威脅恐嚇影片，但布魯塞爾居民依慢節奏步調生活，知名大型市場依舊人潮洶湧，有民眾認為，窮擔心也沒用。

去年3月22日，布魯塞爾機場及地鐵發生恐怖攻擊，造成至少31人喪生，300人受傷，事後聖戰組織伊斯蘭國（IS）坦承犯案，至今布魯塞爾還是籠罩在恐攻陰影中。

走在布魯塞爾市中心三不五時可看到軍人、警察持槍巡邏，且愈重要景點及人潮聚集處，軍警巡邏密度愈強，在歐盟總部前甚至部署軍用卡車待命。

在恐攻即將屆滿一周年前夕，布魯塞爾警方上週在市中心發現一位載著瓦斯滿街跑的司機，而且因為此人過去被列為疑似激進份子，引發比國媒體大幅報導。

隨後外電報導，疑似激進組織又公布新影片，一名男子在安特衛普的中央車站外，手上拿著「我們仍在這裡」的字條，威脅說要血洗比利時。

雖然恐攻陰影揮之不去，但布魯塞爾居民則是依自己步調生活，一位斯里蘭卡裔的移民告訴中央社記者，或許很多人一出門就緊張，但看看機場、地鐵到處都有軍警巡邏，那些要擔心的事情就交給政府吧，窮擔心也沒用。

而記者實地走訪布魯塞爾最大市場Abattoir（法文：屠宰場），這裡距離惡名昭彰的「聖戰士之都」莫倫貝克（Molenbeek）不遠，照理大家應該較有警戒之心，但週末上午人潮洶湧，數百家蔬果攤及數十家肉鋪前都站滿採買人群，大家關注的是如何挑到好料以及能否殺價。

而布魯塞爾居民處之泰然的另一例子是，上週某晚間法拉吉廣場（Flagey）區域突然停電，正在進行的2017布魯塞爾國際動畫影展影片放到一半喊停，全場陷入一片黑暗，但觀眾無人喧嘩，大家坐在位子上耐心等待復電，記者聽到觀眾問工作人員的問題不是外頭是發生何事，而是電車還有開嗎？

隨著恐攻即將屆滿一周年，走在布魯塞爾街頭，川流不息的巡邏軍警提醒這個城市曾遭受無情的恐怖攻擊，但比利時人說愛這個城市，就是繼續用慢步調享受生活。1060305

(中央社)