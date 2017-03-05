愛河鐵人三項 林威志、張嘉家奪男、女冠軍

我要評比

愛河鐵人三項男子組前3名林威志(左起)、謝昇諺、張家豪。(大會提供)

2017高雄愛河國際鐵人三項5日清晨在高雄愛河及周邊道路展開標鐵賽，林威志、張嘉家分別奪得男、女子組總合成績金牌，獲大會獎金1萬元。

林威志賽後表示，很高興奪得金牌。這是他第2次參加高雄愛河國際鐵人三項，去年單車中途爆胎失去奪牌機會，今年終於摘金雪恥了。謝昇諺、張家豪則分得2、3名。

高雄愛河國際鐵人三項參賽4次均封后的張嘉家賽後指出，今年是新路線，單車路線的彎道頗多，難度增加，對許多選手來說是技巧、膽識與耐性的一大考驗。張婷婷、張綺文則分獲2、3名。

(中時)