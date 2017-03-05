空軍涉毒全營驗尿 產假女官兵到府驗尿
空軍清泉崗基地染毒案，空軍427聯隊進行尿篩，軍方表示，其中有人婚假未檢驗，另有3名產假的女性官兵在獲得同意下「到府驗尿」；全部官兵驗尿工作會在8日（週三）前完成。
空軍427聯隊今天下午在空軍清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，聯隊長王德揚親上火線說明聯隊對事件的立場和行政處理方式。
對於軍方和中檢對外說明驗尿人數不一，427聯隊政戰部主任施勝德解釋，事發後基地官兵進行驗尿，但因接受毒品尿篩的人數持續變動。上個月20日事發當日在營人數共2330人，其中包括1名婚假人員明天才返營，將即刻進行尿檢；另有3人請產假的女性士官兵，在取得她們的同意下，到她們家中進行尿液篩檢。
施勝德指出，有225人為長期在外受訓者，已就近在受訓單位接受篩檢。全部官兵驗尿工作會在週三前完成。
王德揚指出，因毒品查緝方面，光靠人力有相當難度，第一時間跟相關單位請求「緝毒犬」加入查毒，但因為台中憲兵隊、台中地檢署已偵查，緝毒犬統一由他們指揮運用。
王德揚表示，基地內監視器的精良、數量，都有精進的空間，將全力配合台中地檢署偵辦，進出紀錄、其他可疑事證，能提供的絕不保留，「全力配合調查」。
媒體問到「營區內是否還有毒品？」，王德揚指出，因毒品是現地檢查時拾獲的，「沒辦法給予肯定答案」。他說，全案已經移轉台中地檢署偵辦，希望早日破案，依法嚴懲不肖份子，國軍反毒的決心始終不變，只要查到毒品、涉毒者，都會列入汰除對象。1060305
(中央社)
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