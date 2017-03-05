感謝伸援311地震 日留學生謝謝台灣

日本311地震將屆滿6週年，在台灣的日本人、留學生，今天發起謝謝台灣「日台．心之絆」活動，透過日本歌舞、文化展示、浴衣體驗、摺紙鶴與祝福，希望表達感謝，維繫情誼。

「謝謝台灣活動實行委員會」是在台灣的日本留學生為主體所組成，活動主要是傳達對台灣的感謝之意。活動視覺印象主軸，將綠色台灣地圖與黃色日本地圖並排，並以愛心串連。

這個留學生組織下午在新北市淡水觀潮廣場，舉辦「日台．心之絆」活動，表達在日本東北大震災之際，台灣各界人士以超過200億日圓的捐款，及救援物資，並以各界的關心與鼓勵，幫助災區民眾。

「謝謝台灣活動實行委員會」委員長長田莉紗，今天下午受訪，操著流利的中文表示，為表示台灣在日本地震時的支持，實行委員會從震災後第一年的西元2012年3月，以及次年的3月舉辦了 「謝謝台灣」的活動。

長田莉紗表示，雖然地震是一件很悲傷的事，不過也因此增加台日間的許多羈絆。身為日本人，會永遠感謝台灣所伸出的溫暖的援手。與往年不同，今年還有防災知識教室體驗。

她說，今年是舉辦「謝謝台灣」活動的第6屆，除事前也到日本地震災區探視災民，今天還在活動現場，讓台灣的民眾遊客，在淡水河畔，體驗日本文化與平常少有機會穿著的浴衣，以及音樂、舞蹈、合唱、摺紙鶴等。

長田莉紗說，這次的第6屆活動，除了表達對台灣的感謝，也想傳達災區現狀，並希望連結台灣與東北受災區之間的「心之絆」。「絆」代表心繫情誼，希望台日兩國間的人民，「永遠珍惜你我之絆」

311劇烈地震、海嘯摧殘日本，會場上也介紹目前日本東北在災後復原的美好景色、物產。長田莉紗表示，活動結束後，會親自前往受災區，將來自台灣的祝福卡片與心意，所收集到的溫暖傳達給災民。也特別感謝淡水區公所、日本、台灣所有贊同主旨及捐款的人。1060305

(中央社)