飢餓男走進派出所 警給泡麵送暖

無業張姓男子餓了兩天，3日漫無目的走在街頭，後來受不了飢餓，走進高巿警新興分局五福二所，警方了解後，員警林建中本來拿了200元給對方應急，但張男婉拒，只希望能給他一點吃的，後來林員想到櫃子裡還有幾包泡麵，全都送給對方，讓張男相當感激。

(中時)