內門宋江陣競賽 6強決賽隊伍出爐
2017全國高中職暨大專院校創意宋江陣頭大賽，經過2天賽事後，最後晉級「6強」決賽的名單出爐，分別為龍華科技大學、台南大學、實踐大學、義守大學、大葉大學及西螺農工，11日將進入決賽爭奪百萬獎金冠軍爭霸戰。
今天參賽的3支隊伍，分別是以美式競技啦啦隊拋接與空中翻滾技巧的熱力舞蹈結合宋江傳統藝陣展現動感熱力的大葉大學。
傳承宋江文化多年，曾抱走「第一代王者之璽」的實踐大學，今年以「花木蘭」為題，融合武術、鼓術、國樂、南拳、旗舞、舞獅等多樣特色，結合宋江陣訴說巾幗英雄傳奇故事。
及連續兩年奪冠，今年以永久帶回保存「第三代王者之璽」為目標的台南大學，以融合內門信仰、南海紫竹寺酬神祈雨，抵抗外敵等文化民俗故事，結合舞蹈戲劇，龍獅、漢船等元素，演出不一樣的創意宋江陣。
經過激烈的初賽，共有6支隊伍進入決賽，將於3月11日進行決賽。歡迎大家屆時到場為自己喜歡的冠軍隊伍加油打氣。
(中時)
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