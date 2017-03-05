冠脂妥偽藥案 新北地檢偵辦

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警方5日晚間帶回涉嫌販售的3名男子複訊，全案依涉嫌《藥事法》偵辦。（張鎧乙攝）

在台灣很暢銷、2016年健保給付藥品申報金額逾23億元的降血脂藥物「冠脂妥」，驚傳市面上竟有偽藥流通，新北地檢署獲報，指派民生專組主任檢察官廖先志、檢察官莊勝博與郭逵指揮偵辦，並邀集食藥署、法務部調查局臺北市調查處、新北市政府警局刑事警察大隊成立專案小組，5日晚間帶回涉嫌販售的3名男子複訊，全案依涉嫌《藥事法》偵辦。

(中時)