17隻「拉拉」導盲犬現身 弱勢特教生好暖心
彰化縣芬園鄉文德國小4日邀請大村國小特教與弱勢學生，到就是愛荔枝樂園與導盲犬寄養家庭溫馨相見歡，透過導盲犬團體訓練活動，讓孩子們了解導盲犬的工作內容，也達到陪伴犬輔助學童學習的功能。
來自中部地區17隻寄養家庭的導盲犬，今天下午在狗爸媽的陪同下到芬園，在台灣導盲犬協會訓練師引導下，20多名參與學童透過步行、喚回與服從等導盲系列團體訓練，並為「拉拉」們梳毛，學習如何照顧並與導盲犬正確互動。
位在彰化縣東外環139線上的文德國小，3年前開始推動關懷流浪犬的議題學習，去年在也是寄養家庭成員的教師李秉軒建議下，進一步將導盲犬導入生命與融合教育課程中。
李秉軒說，一隻拉不拉多幼犬從進入寄養家庭，到進入訓練學校，再到成功與盲人使用者媒合配對，至少要3年以上，中間許多「待業」空檔，若能進入校園「伴讀」，不僅可累積導盲犬的經驗，也能幫助穩定特殊生與弱勢生情緒，達到輔助學習的功能。
校長李政穎說，去年起全校50名學生學習與導盲犬正確互動，今年首度嘗試與開放外校孩子加入，這次活動在文德小志工的協助下，每3、4名學童與1隻狗狗溫馨打成一片，未來計畫進一步推動待業導盲犬進入更多校園陪讀，提升一般生耐性，更能增加特教學生練習互動、反應的機會。
(中時)
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