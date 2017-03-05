糊塗女考生跑錯考場 警開車護送

朱姓少女4日與姊姊到新興高中一同參加領隊旅遊考試，到了考試前20分鐘才發現自己的考場跟姊姊的不同，而是在苓雅區的中正高中，焦急得不知如何是好，求助附近的高巿警新興分局五福二所，員警李冠霖聽完，眼看對方已經快哭出來，載著少女趕往考場，途中還安慰她不要著急，終於在考試前抵達。

警方指出，護送考生開道並非警方的工作項目，但如警力、時間允許，在幫助民眾解決問題的前題下，都會盡力幫忙，但仍呼籲各位考生不要再迷迷糊糊啦。

(中時)