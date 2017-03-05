慶祝童軍節 童軍齊聚南投大露營
童軍節慶祝大會今天在南投縣竹山鎮登場，除頒獎典禮，還有技能闖關、行義專科章考驗，吸引約700名童軍參與，相當熱鬧。
「慶祝童軍節暨女童軍懷念日大露營」3日到5日在竹山鎮瑞竹國中舉行，今天辦理童軍節慶祝大會，吸引700多名童軍參與，南投縣副縣長陳正昇由縣府教育處副處長王淑玲陪同，校閱各童軍團，場面熱鬧有趣。
陳正昇表示，感謝160多名擔任工作人員的校長、老師，也希望能有更多學生加入童軍、參加活動，以培養未來進入社會的各項能力。
教育處表示，參加大露營的童軍從幼稚園到高中學生，還有160多名國中、國小校長及教師擔任工作人員，開幕後，幼童軍、行義軍展開一連串緊湊童軍探險、闖關遊戲、炊事比賽，晚間還有溫馨女童軍集會，自由樂捐幫助弱勢團體。
教育處表示，活動第2天則是帶領學員進行幼童軍觀察旅行、童軍拓荒旅行，培養互助合作精神，第3天除慶祝大會，還有童軍技能闖關、行義專科章考驗、幼童軍技能章考驗，並在大會頒發榮譽獎章給童軍團、協辦師長，活動圓滿成功。1060305
(中央社)
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