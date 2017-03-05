曾志朗獲頒歐科藝院士 典禮出現國旗
中華民國中央研究院院士曾志朗4日獲歐洲科學暨藝術學院頒發醫學組院士證書，典禮上並展示中華民國國旗。
駐奧地利代表處今天表示，曾志朗3月4日出席歐洲科學暨藝術學院在奧地利薩爾茲堡舉辦的年度會議，獲頒歐洲科學暨藝術學院醫學組院士證書，他是唯一由人文社會領域被選進醫學組的院士，國際肯定其跨領域、跨國及跨語言文化的研究傑出表現。
駐奧處指出，曾志朗在眾多國際重量級的學者的見證下，獲頒歐洲科學暨藝術學院醫學組院士證書，顯見台灣學術能量在歐陸發光發熱。
而且在證書頒授典禮時，可以看到舞台左右方為歐盟和學院的旗幟，中間排列插滿著由組成學院的所有院士的27個國家的國旗，中華民國國旗也在其中。
歐洲科學暨藝術學院學院總共有1900多名院士，約10%來自海外非歐盟的國家，其中有33位諾貝爾獎的得主，是歐洲學術的主流力量。1060305
(中央社)
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