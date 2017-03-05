By2短旗袍辣舞 自嘲太會撞臉

24歲雙胞胎女團「By2」今天穿短旗袍熱舞簽唱，粉絲形容像有兩個「范爺（指藝人范冰冰）」在跳舞，By2自嘲好會「撞臉」，笑喊雙胞胎已夠像對方，不需多第3個人。

By2是姊姊Miko（白緯芬）和妹妹Yumi（白緯玲）組成，發行第8張專輯「愛又愛」，睽違3年，By2下午在台北西門町舉辦簽唱會，一出場熱情向粉絲問候「你們好不好啊？」。

穿著緊身短旗袍大秀曼妙身材，By2演唱新歌「桃花旗袍」，高難度動作與下腰手帕舞，展現前往美國洛杉磯進修成果。

粉絲形容像有兩個「范爺」在台上跳舞、撞臉范冰冰，加上先前戴墨鏡照神似藝人李毓芬，By2自嘲「我們好會撞，感覺很百變」，笑喊雙胞胎已夠像對方了，不需多第3個人。

面對整形傳言不斷，By2坦言受傷，Miko說，有時人們就愛評斷公眾人物的不完美與缺失，希望多關注她們為作品付出的努力；Yumi表示，「我們都是人類、有感情，被惡意寫這些東西真的會沮喪」，妝容曾被網友諷像70歲，她當下疲倦又狼狽，完全沒心思打扮。

現場送上水晶桃花樹，祝By2桃花朵朵開，一聽到能招桃花，Yumi笑喊「Miko這妳很需要」，Miko直呼遭陷害，被說得好像很缺桃花；兩人戀情受關注，大方承認都有喜歡的人，不特地公開怕見光死，笑說每次鬧緋聞都會參考粉絲建議，讚粉絲挑人眼光準。1060305

(中央社)