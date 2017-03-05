By2短旗袍辣舞 自嘲太會撞臉
24歲雙胞胎女團「By2」今天穿短旗袍熱舞簽唱，粉絲形容像有兩個「范爺（指藝人范冰冰）」在跳舞，By2自嘲好會「撞臉」，笑喊雙胞胎已夠像對方，不需多第3個人。
By2是姊姊Miko（白緯芬）和妹妹Yumi（白緯玲）組成，發行第8張專輯「愛又愛」，睽違3年，By2下午在台北西門町舉辦簽唱會，一出場熱情向粉絲問候「你們好不好啊？」。
穿著緊身短旗袍大秀曼妙身材，By2演唱新歌「桃花旗袍」，高難度動作與下腰手帕舞，展現前往美國洛杉磯進修成果。
粉絲形容像有兩個「范爺」在台上跳舞、撞臉范冰冰，加上先前戴墨鏡照神似藝人李毓芬，By2自嘲「我們好會撞，感覺很百變」，笑喊雙胞胎已夠像對方了，不需多第3個人。
面對整形傳言不斷，By2坦言受傷，Miko說，有時人們就愛評斷公眾人物的不完美與缺失，希望多關注她們為作品付出的努力；Yumi表示，「我們都是人類、有感情，被惡意寫這些東西真的會沮喪」，妝容曾被網友諷像70歲，她當下疲倦又狼狽，完全沒心思打扮。
現場送上水晶桃花樹，祝By2桃花朵朵開，一聽到能招桃花，Yumi笑喊「Miko這妳很需要」，Miko直呼遭陷害，被說得好像很缺桃花；兩人戀情受關注，大方承認都有喜歡的人，不特地公開怕見光死，笑說每次鬧緋聞都會參考粉絲建議，讚粉絲挑人眼光準。1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。